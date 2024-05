Dalla Premier League al Bayern Monaco - svolta a sorpresa per il tecnico | tifosi spiazzati

(Di sabato 18 maggio 2024) Comunicazione ufficiale ada parte del club inglese: è stata una scelta condivisa. Adesso è tempo di riflettere sul futuro. Domani, 19 maggio, sarà l’ultima giornata di calcio in: alle 17, ora italiana, scenderanno in campo tutte e venti le squadre inglesi per giocare l’ultima partita della stagione. Questo weekend, infatti, coincide, per qualche campionato europeo, con l’ultima partita della stagione e saranno alcuni i nomi che diranno addio alla propria squadra, dai giocatori agli allenatori. Ieri il Liverpool ha annunciato ufficialmente l’addio dell’allenatore Jurgen Klopp che, dopo aver vinto tutto con i Reds, ha deciso di prendere un anno sabbatico e lasciare Anfield. I saluti ufficiali sono previsti domani, al termine della sfida contro il Wolverhampton. A diffondere la notizia dell’addio di un altro ...

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Phil Foden è stato nominato Giocatore dell’anno della Premier League , dopo essere stato sensazionale per il Manchester City in questa stagione. Foden ha segnato 17 gol e fornito altri ...

Premier League , non mancano gli spunti di interesse nel turno che manda in archivio l’edizione 2023-24 del massimo campionato inglese: pronostici . Le luci dei riflettori saranno puntate quasi esclusivamente sull’Emirates Stadium e sull’Etihad ...

Calcio: De Zerbi lascia il Brighton,separazione consensuale - Calcio: De Zerbi lascia il Brighton,separazione consensuale - Ultima partita alla guida del Brighton, domani, per Roberto De Zerbi. Il club della premier league ha infatti annunciato che l'ad Tony Bloom e il tecnico italiano hanno trovato "un accordo reciproco" ...

Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del Brighton: "Ultima partita ufficiale contro il Manchester United" - Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del Brighton: "Ultima partita ufficiale contro il Manchester United" - Ad annunciarlo è stato il club inglese, con un comunicato sul suo sito ufficiale in cui si legge: "Il Brighton & Hove Albion ha confermato che l'allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo ...

Liverpool – Wolverhampton diretta live e risultato in tempo reale - Liverpool – Wolverhampton diretta live e risultato in tempo reale - La partita Liverpool-Wolverhampton di domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38ª e ultima giornata di premier L ...