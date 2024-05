Durissime accuse del proprietario della villa vicino Firenze in cui Camila Giorgi ha abitato con la sua famiglia: "È stato uno shock. Quando sono arrivato non c'era già più nessuno e la casa era mezza vuota, come se fosse stata razziata . Hanno ...

Dov’è finita Camila Giorgi ? Una domanda che circola da diversi giorni e alla quale nessuna ha saputo dare una risposta. Il mistero è iniziato quando la 32enne marchigiana ha comunicato all’ITIA di non essere più una tennista, quindi di non dover ...

Nuovi guai all’orizzonte per Camila Giorgi che oltre a essere nel mirino del Fisco, è ora accusata di aver lasciato la villa in cui risiedeva nei pressi di Firenze senza pagare l’affitto e portando via parte dell’arredamento. L’accusa arriva dal ...

L’accusa a Camila Giorgi: “Affitti non pagati e mobili rubati” - L’accusa a camila giorgi: “Affitti non pagati e mobili rubati” - Nuovi guai all’orizzonte per camila giorgi che oltre a essere nel mirino del Fisco, è ora accusata di aver lasciato la villa in cui risiedeva nei pressi di Firenze senza pagare l’affitto e portando ...

Altri guai per Camila Giorgi, affitti non pagati e mobili rubati: l'accusa del proprietario della villa - Altri guai per camila giorgi, affitti non pagati e mobili rubati: l'accusa del proprietario della villa - Il proprietario della villa dove viveva camila giorgi lancia pesanti accuse: sarebbe scappata senza pagare mesi di affitto e portando via arredi e mobili di pregio ...

Camila Giorgi: affitti non pagati e mobili rubati. Cosa è successo con la villa a Calenzano - camila giorgi: affitti non pagati e mobili rubati. Cosa è successo con la villa a Calenzano - Lo sostiene il proprietario dell'immobile. camila giorgi sarebbe scappata portandosi via alcuni arredi antichi per un valore di circa 100mila euro. E non avrebbe neanche pagato 6 mesi d'affitto ...