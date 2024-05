Jacobs vince i 100 metri allo Sprint Festival a Roma in 10 07

(Di sabato 18 maggio 2024) "Per le prossime gare devo lavorare meglio sulle partenze"- Marcellsi è imposto nella gara dei 100di. L'azzurro,stadio dei Marmi, ha chiuso la gara in 10"07 precedendo Chituru Ali (10"11) e Matteo Melluzzo che con 10"13 stabilisce il suo personale

Roma , 18 maggio 2024 – Per tornare agli antichi fasti, forse, ci vuole ancora un po' di tempo e tanta pazienza. Marcell Jacobs , al Roma Sprint Festival allo Stadio dei Marmi (rinnovato in vista degli Europei, 7-12 giugno), vince ma non con vince . È ...

