Calzona rassegnato abbandona la nave che affonda | Il futuro lo deciderà De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 18 maggio 2024) Francesco, allenatore del Napoli, ha parlato del suolasciando la decisione nelle mani del presidente De. Francesco, allenatore del Napoli, ha gettato la spugna riguardo al suosulla panchina azzurra. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina,ha parlato con rassegnazione, lasciando la decisione sul suo destino nelle mani del presidente Aurelio De. “A questo ci deve pensare la società per il prossimo campionato. Avranno le loro strategie, per cui ne ha parlato il presidente e nessun altro. Avranno le loro strategie e sapranno cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e per tornare nelle posizioni che gli competono,” ha dichiaratoa DAZN. Nonostante il pareggio a Firenze, ...