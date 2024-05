Georgia -veto a legge agenti stranieri

Tbilisi, 18 maggio 2024 - La presidente della Georgia , Salomè Zourabichvili, ha posto il veto sulla controversa legge sull'influenza straniera, approvata in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi e contro la quale si è scatenata una feroce ...

(Adnkronos) – Come atteso, la presidente della Georgia Salome Zurabishvili ha posto il veto sulla legge sugli agenti stranieri , approvata nei giorni scorsi in via definitiva dal Parlamento di Tblisi. "Ho posto il veto sulla legge 'russa’", ha ...

La Presidente della Georgia , Salomè Zourabichvili, afferma di aver posto il veto alla controversa legge sull'influenza straniera, approvato in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi. La legge , che i critici considerano bavaglio, è stata ...

La presidente della Georgia pone il veto alla “legge sulle influenze straniere" - La presidente della georgia pone il veto alla “legge sulle influenze straniere" - La presidente della georgia, Salomè Zourabichvili, ha messo il veto sulla controversa legge sull'influenza straniera, approvata in via definitiva dal Parlamento e contro la quale si sono scatenate ...

Michel, 'il veto in Georgia offre riflessione, coglierla' - Michel, 'il veto in georgia offre riflessione, coglierla' - "Il veto posto dalla presidente Salome Zourabichvili alla legge sulla trasparenza offre un momento di ulteriore riflessione. Nella sua forma attuale, la legge non è in linea con i valori e il percorso ...

Presidente Georgia mette il veto su legge sulle influenze - Presidente georgia mette il veto su legge sulle influenze - La presidente della georgia, Salomè Zourabichvili, afferma di aver posto il veto alla controversa legge sull'influenza straniera, approvato in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi. (ANSA) ...