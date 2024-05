Il Lecce funziona a metà - vince l' Atalanta ma è festa giallorossa

(Di sabato 18 maggio 2024) Ill'ma questo non rovina la, nonostante la pioggia. Al Via del Mare passano i nerazzurri, nonostante il miglior primo tempo dei...

Il Napoli di Calzona è fuori da Champions ed Europa League, ma è ancora in corsa per un posto nella prossima Conference League 24/25.

lecce - L'U.S. lecce comunica che, il calciatore Nikola Krstovic è stato convocato dalla Nazionale montenegrina in occasione delle amichevoli Belgio - Montenegro (5/06) e Montenegro - Georgia (9/06).

Si chiama "Intrepido" ed è un nuovo sistema innovativo che consente di riconoscere se la voce dell'indagato è la stessa voce fra quelle intercettate durante ...