Cambia la griglia di partenza del GP Imola dopo le qualifiche | avanzano le Ferrari di Leclerc e Sainz

La Griglia di Partenza del GP d' Australia Cambia quasi tre ore dopo la fine delle Qualifiche. penalità pesante per Sergio Perez . beneficia no dei guai del messicano le McLaren e Leclerc .Continua a leggere

La FIA ha deciso di modificare l'articolo 48 alla vigilia del Gran Premio di Miami : basta dare un'occhiata alle correzioni fatte a stagione in corso per capire perché. Il "caso Norris" ha spinto Federazione e team a trovare una soluzione.Continua a ...

Prova in anteprima Mini Cooper C 2024: la 4° generazione cambia tutto - Prova in anteprima Mini Cooper C 2024: la 4° generazione cambia tutto - Il 2024 segna un anno di grande svolta per il Brand Mini, che ha lanciato tre nuovi modelli: la Cooper, nome unico che racchiude tutte le versioni, sia termiche che elettriche, la Countryman, ...

Bottas sicuro del futuro: "Il prossimo anno sarò in F1 al 99%" - Bottas sicuro del futuro: "Il prossimo anno sarò in F1 al 99%" - Il futuro di Valtteri Bottas non è stato ancora svelato e, dopo i primi rinnovi e i vari cambi di casacca, i sedili iniziano ad essere sempre meno. Eppure il finlandese è convinto al “99%” che il pros ...