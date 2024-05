Lecce-Atalanta 0-2 Calcio serie A

Ultima partita in casa del Lecce già salvo. Alle 18 la squadra di Gotti affronta l’Atalanta che è attualmente la squadra italiana più impegnata: in cerca di punti per consolidare la posizione al fine della qualificazione alla prossima Champions ...

Per il Lecce poco più di una passerella , per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima...

De Ketelaere più Scamacca, l’Atalanta batte il Lecce e torna in Champions - De Ketelaere più Scamacca, l’Atalanta batte il Lecce e torna in Champions - L'Atalanta sbanca il 'Via del Mare' di Lecce e conquista ufficialmente il pass per la prossima Champions League ...

Lecce-Atalanta 0-2: il tabellino - lecce-atalanta 0-2: il tabellino - lecce-atalanta 0-2 (primo tempo 0-0) Marcatori: 3` s.t. De Ketelaere, 8` s.t. Scamacca Assist: 3` s.t. Scamacca, 8` s.t. Miranchuk Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey.

L’Atalanta blinda l’accesso in Champions League grazie a De Ketelaere: entra e decide la partita - L’Atalanta blinda l’accesso in Champions League grazie a De Ketelaere: entra e decide la partita - L'Atalanta ingrana la marcia nel secondo tempo e vince in casa del Lecce, blindando ufficialmente il quinto posto in classifica: decisivo l'ingresso in ...