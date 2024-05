Marcell Jacobs vince i 100 metri allo SprintFestival allo stadio dei Marmi di Roma - ma resta ancora sopra i 10 Mi sono divertito

Seconda giornata di test con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI per Marcell Jacobs presso lo Stadio dei Marmi di Roma. “Devo dire che è tanta la responsabilità di arrivare da campione in carica a Parigi, darò il massimo di me ...

Atletica, Sprint Festival: Jacobs vince i 100 metri in 10''07 - Atletica, Sprint Festival: Jacobs vince i 100 metri in 10''07 - L'azzurro e oro olimpico marcell Jacobs, atleta delle Fiamme Oro, chiude davanti a tutti la gara dei 100 m uomini allo Sprint Festival 2024, in corso allo Stadio dei Marmi. L'oro olimpico di Tokyo ha ...

Tutti i Marmi per Jacobs: vittoria in 10.07 - Tutti i Marmi per Jacobs: vittoria in 10.07 - Vittorie internazionali sui 400 metri. Al maschile successo per lo statunitense Trevor Stewart con 45.86 su Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) con 46.05 e Riccardo Meli (Fiamme Gialle) con 46.47. Al ...

Marcell Jacobs spiega la tosse e si carica: “Se avessi fatto la stessa partenza del riscaldamento…” - marcell Jacobs spiega la tosse e si carica: “Se avessi fatto la stessa partenza del riscaldamento…” - marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 10.07 al Roma Sprint Festival, evento andato in scena allo Stadio dei Marmi della capitale. Il Campione Olimpico ...