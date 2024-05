Livraga - incidente sull’A1 | morto automobilista di 44 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024)(Lodi), 18 maggio 2024 -in autostrada, un. Tragedia, alle 18.20 di oggi sabato 18 maggio lungo l’A1 in direzione Bologna al chilometro 31. Per cause al vaglio della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di rito e sta cercando di ricostruire l’accaduto, una vettura si è schiantata all’altezza di. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Il colpo, contro un non meglio definito ‘ostacolo’, è stato violentissimo e purtroppo il conducente ha perso la vita. Sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso. L’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e l’automedica. Con i soccorritori c’erano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Era stato allertato, inoltre, l’elisoccorso ma poi il mezzo è rientrato. L’uomo ...