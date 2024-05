Marcell Jacobs vince i 100 metri allo Sprint Festival di Roma | ma non scende sotto i 10 secondi

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Per tornare agli antichi fasti, forse, ci vuole ancora un po' di tempo e tanta pazienza., alStadio dei Marmi (rinnovato in vista degli Europei, 7-12 giugno),ma non con. È primo con il tempo di 10.07, davanti a due connazionali: Chituru Ali (10.11) e Matteo Melluzzo (10.13). Manca ancora un po’ di freschezza e di esplosività in partenza, mentre nell’ultima parte i segnali sono decisamente più positivi. Lo dice lo stesso velocista nativo di El Paso: "In realtà la gara è andata anche abbastanza bene – spiega a caldo a Sky Sport – ci sono stati i soliti errori in partenza, mi sembra di essere partito lento, poi guarderemo la prestazione con il coach (Rana Reider, ...

