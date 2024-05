Firenze | morto Roberto Toni Teatro in lutto

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 18 maggio 2024) Tra i numerosi premi vinti dai suoi spettacoli il premio Ubu 1990 - spettacolo dell'anno per 'Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare da me' di Thomas Bernhard, regia di Carlo Cecchi; il premio Ubu 1992 - miglior spettacolo per 'Ritter, Dene, Voss' di Thomas Bernhard, regia di Carlo Cecchi e il premio Ubu 1995 - spettacolo dell'anno per 'Finale di partita' di Samuel Beckett regia di Carlo Cecchi. Un sodalizio, quello con l'attore e regista Carlo Cecchi, che ha segnato tutta la carriera L'articolo proviene daPost.