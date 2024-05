Puglia - maltempo | allagamenti a Bar - partita sotto la pioggia a Lecce Met -o, allerta della protezione civile per temporali

(Di sabato 18 maggio 2024)-Atalanta si giocala. In varie altre zoneall’giallaeè corrisposto, nel pomeriggio, ilcon le precipitazioni. —– Di seguito la comunicazionepolizia locale di Bari (ore 18 circa): Attenzione Chiusi momentaneamentepasso via Quintino Sella, via La Rotella (metro) epasso di Piazza luigi di Savoia. Causa. Scegliere percorsi alternativi (immagine: tratta da profilo facebookpolizia locale di Bari) L'articoloa Bari,la

Alcune regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Fra esse la Puglia , più precisamente il tarantino ed il Salento . Il dipartimento della Protezione civile ha ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli ...

Puglia, maltempo: allagamenti a Bari, partita sotto la pioggia a Lecce Meteo, allerta della protezione civile per temporali - puglia, maltempo: allagamenti a Bari, partita sotto la pioggia a Lecce Meteo, allerta della protezione civile per temporali - Chiusi momentaneamente sottopasso via Quintino Sella, via La Rotella (metro) e sottopasso di Piazza luigi di Savoia. Causa allagamenti.

Maltempo a Bari, allagamenti e traffico in tilt: chiusi alcuni sottopassi. Cosa sta succedendo - maltempo a Bari, allagamenti e traffico in tilt: chiusi alcuni sottopassi. Cosa sta succedendo - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Bari oggi, 18 maggio, provocando disagi alla circolazione stradale e allagamenti in sottopassi e scantinati. Per diversi minuti sono ...

Maltempo, a Bari allagamenti e disagi alla viabilità - maltempo, a Bari allagamenti e disagi alla viabilità - L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Bari in queste ore ha provocato disagi alla circolazione stradale e allagamenti in sottopassi e scantinati. Per diversi minuti sono stati chiusi al traffico ...