Tutti gli errori di Allegri

(Di sabato 18 maggio 2024) Che la parabola bianconera di Massimilianofosse irrimediabilmente nella sua fase discendente era cosa ormai sotto gli occhi di; già da mesi si parlava di una più che probabile separazione a fine stagione tra la Vecchia Signora ed il tecnico livornese con Thiago Motta (attualmente alla guida del Bologna) indicato come il prescelto dalla società per raccoglierne l’eredità e pronto ad aprire un nuovo ciclo in casa Juventus. Era però pressoché impossibile anche solo immaginare che l’-bis potesse concludersi in modo così traumatico e burrascoso, peraltro a distanza di pochi giorni da quello che agli effetti è stato il punto più alto del suo triennio bianconero, culminato con la vittoria della Coppa Italia ai danni di una lanciatissima (e sulla carta favorita) Atalanta. Il comportamento a dir ...