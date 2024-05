Lecco - cade in acqua mentre fa canyoning | muore 33enne milanese

(Di sabato 18 maggio 2024) Unè morto oggi, sabato 18 maggio, dopo una cadutastava praticandonella zona della valle di Vezio, dove scorre il torrente Esino, in provincia di. Una coppia di amici e la fidanzata che erano con lui sono riusciti a trascinarlo fuori dall’, ma il giovane, secondo quanto riferito, era già rimasto sott’per quattro minuti e si trovava in arresto cardiaco. Gli operatori sanitari, accorsi sul posto insieme al gruppo alpini da, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica da Bellano, lo hanno rianimato a lungo sul greto del torrente. Poi il trasporto in ospedale con l’elisoccorso dove è, però, morto poco dopo il ricovero. L’uomo, originario dell’hinterland, scrive l’Ansa, era arrivato questa ...

