Un Posto al Sole su Rai 3 | anticipazioni delle trame dal 20 al 24 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 18 maggio 2024) Tornano le avventure dei protagonisti della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 Ecco cosa accadrà nelle puntate di questa settimana di Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50, dal 20 al 24. Ledi questi episodi continuano a tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone con avvincenti colpi di scena. Che cosa riserverà per i protagonisti questa volta? I personaggi principali si troveranno di fronte a situazioni emozionanti e impreviste sfide.degli episodi in onda questa settimana da lunedì a venerdì su Rai 3 Lunedì 20: L'aspro confronto tra Ferri e Raffaele avrà un esito inatteso, con ripercussioni che coinvolgeranno più di quanto …