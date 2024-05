‘La rasoiata’ di Ballan | Ganna aveva paura di Pogacar Tiberi - attenzione alla giornata storta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) MAGLIA ROSA SEMPRE PIÙ IN CASSAFORTE PERThomas ha scavalcato Martinez, questo si sapeva. I secondi a dividerli sono pochi. Questa cronometro però ha consolidato il primato di. LE LACRIME DIÈ un corridore abituato a vincere, per me bruciava la sconfitta della prima cronometro: laera quella chepotesse batterlo anche oggi. Lo sloveno non era lontanissimo, Filippo ha un po’ tremato: per questo si è liberato.PUÒ GIOCARSELA CON EVENEPOEL E TARLING ALLE OLIMPIADI? Sulla carta sono lì, bisognerà vedere come ci arriveranno. Evenepoel farà il Tour de France, lo stesso anche Tarling: arriveranno con una condizione diversa. Sulla carta Pippo dovrà essere doppiamente bravo, perché gli altri due faranno una preparazione per me migliore. È logico che ...