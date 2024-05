Atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa per un aereo Turkish Airlines: fumo dal motore, cosa è successo - atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa per un aereo Turkish Airlines: fumo dal motore, cosa è successo - Un aereo della Turkish Airlines ha richiesto un atterraggio di emergenza a Milano Malpensa. Il volo, diretto a Istanbul, è decollato alle 20 di venerdì 17 maggio, ma poco dopo sono stati notati ...

Atterraggio morbido per l’Europa, ma con venti contrari dice il FMI - atterraggio morbido per l’Europa, ma con venti contrari dice il FMI - Il quadro del FMI dipinge un atterraggio morbido in Europa. Ma ci sono timori reali per l'inflazione core nell'Europa centrale, orientale e sudorientale. E poi ci sono le questioni strutturali.

Malpensa: avaria al motore, atterraggio d’emergenza - Malpensa: avaria al motore, atterraggio d’emergenza - Un'avaria al motore di un aereo da poco decollato ha fatto scattare l'allarme e i protocolli di sicurezza all'aeroporto milanese della Malpensa, dove un volo della compagnia Turkish Airlines ha chiest ...