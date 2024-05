Pagelle Lecce-Atalanta 0-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 18 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Primo tempo vivace con entrambe le squadre che hanno diverse palle gol, ma prima Falcone e poi l’imprecisione degli attaccanti delfanno sì che il punteggio rimanga fermo sullo 0-0. La partita si indirizza ad inizio ripresa quando De Ketelaere, appena entrato, segna il gol dello 0-1 e successivamente Scamacca, di testa, beffa Falcone e fa 0-2. Ilprova a riaprire la partita, ma non ci riesce. Gasperini può esultare, è ancora Champions League. LEE I(4-4-2) Falcone 5.5; Gendrey 6 ...

Serie A: Lecce-Atalanta 0-2 DIRETTA e FOTO - Serie A: lecce-atalanta 0-2 DIRETTA e FOTO - Al 53' lecce-atalanta 0-2! Rete di Gianluca Scamacca! Corner a rientrare di Miranchuk e colpo di testa del numero 90, che anticipa l'uscita imperfetta di Falcone e firma il raddoppio per la Dea. Al 48 ...

Lecce-Atalanta: presentazione e formazioni ufficiali - lecce-atalanta: presentazione e formazioni ufficiali - Lecce e Atalanta si troveranno di fronte sabato 18 maggio alle ore ... Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi ...

Lecce-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Hateboer salta la prossima - lecce-atalanta, la MOVIOLA LIVE: Hateboer salta la prossima - Questi i principali episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di lecce-atalanta, anticipo del sabato della 37esima giornata di Serie A. Sarà il signor.