Eolico e fotovoltaico - associazioni e comitati convocano gli Stati generali | tutelare paesaggio e biodiversità

(Di sabato 18 maggio 2024) Conciliare la transizione green con la tutela dele della. È la richiesta di diciannove tra, capitanati da Italia Nostra, che mercoledì 22 maggio si ritroveranno a Roma per confrontarsi con sindaci ed esponenti dei territori sul tema delle rinnovabili, con un focus in particolare su, e dell’impatto che anche gli impianti per le energie pulite possono avere sull’ambiente inteso nella sua interezza. Convocato con il titolo radicale di “contro l’e ila terra”, l’incontro, che si svolgerà dalle 10.30 all’Hotel Massimo D’Azeglio, chiede una regolamentazione del settore delle rinnovabili che tenga conto delle esigenze e ...

Rieti, Festival Regionale dell’Economia Civile: dialogo tra istituzioni, associazioni e territorio per un nuovo paradigma economico - Rieti, Festival Regionale dell’Economia Civile: dialogo tra istituzioni, associazioni e territorio per un nuovo paradigma economico - Luca Raffaele (Direttore NeXt Economia e membro del Comitato promotore del Festival Nazionale dell’Economia Civile) ha dichiarato: «È importante dare continuità a questo tipo di eventi, cercando di ...

Motonautica, presentata la 71ma edizione del Raid Pavia-Venezia - Motonautica, presentata la 71ma edizione del Raid Pavia-Venezia - Presentata nella sede dell’Associazione Motonautica di Pavia – alla presenza di Enrico Beltramelli (da poco riconfermato come Presidente della Motonautica Pavia), Angelo Poma (Vicepresidente del Comit ...

Manifestazione No Ponte a Villa San Giovanni - Manifestazione No Ponte a Villa San Giovanni - Si sono ritrovati in alcune migliaia a Villa San Giovanni per partecipare alla manifestazione No Ponte. Decine le associazioni, i movimenti, comitati che hanno promosso questa protesta. Il corteo con ...