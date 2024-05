Risulta indagata per omicidio colpo so, dopo l'interrogatorio del pm di turno della Procura di Pavia , la ragazza di 19 anni che ha maneggiato la pistola da cui è partito accidentalmente un colpo che ha ucciso un agente di Polizia Locale a Gropello ...

La ragazza di 19 anni che era in casa con Christian Rovida, 23enne agente di polizia locale di Mortara (Pavia), è ora indagata dalla Procura: avrebbe avuto in mano lei la pistola di ordinanza del fidanzato quando è partito un colpo accidentale che ...

Vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola a Mortara vicino Pavia, la fidanzata indagata per omicidio - vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola a Mortara vicino Pavia, la fidanzata indagata per omicidio - Nell’interrogatorio davanti al pm la giovane ha ammesso di aver sparato accidentalmente il colpo che non ha lasciato scampo al ragazzo. vigile ucciso da un colpo di pistola, indagata la fidanzata ...

Giro d'Italia: 14ma tappa, Ganna vince la cronometro, Pogacar resta in rosa - Giro d'Italia: 14ma tappa, Ganna vince la cronometro, Pogacar resta in rosa - Gli inquirenti credono al suo racconto: il ragazzo, agente di polizia locale, le stava facendo vedere come si toglie e mette un caricatore ...

Vigile ucciso da un colpo accidentale, indagata la fidanzata - vigile ucciso da un colpo accidentale, indagata la fidanzata - È indagata per omicidio colposo, dopo l’interrogatorio del pm di turno della Procura di Pavia, la ragazza di 19 anni che maneggiava la pistola da cui è partito accidentalmente il colpo che ha ucciso ...