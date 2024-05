Georgia - la presidente mette il veto sulla legge sugli agenti stranieri | Ci allontana dall’Ue e ci avvicina alla Russia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 18 maggio 2024) LadellaSalomè Zourabichvili he messo ilcontroversa» approvata in via definitiva dal Parlamento pochi giorni fa, bloccandone – almeno per il momento – l’entrata in vigore. La mossa dellaeuropeista era largamente attesa, dopo che migliaia di cittadinini sono scesi in piazza per mesi – sfidando spesso la linea dura della polizia – per chiedere il ritiro dellaproposta dal partito di governo Sognono. La fetta pro-europea dell’opinione pubblica e i governi occidentali considerano la nuova normativa pericolosamente vicina a quella adottata sul tema nella, e dunque un ...