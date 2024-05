Rafting anti-plastica | tra Sorrisi e pagaiate - recuperati rifiuti di ogni iipo nella prima giornata della Settimana della Bonifica 2024

In gommone a caccia di rifiuti nelle acque dell'Arno aretino - In gommone a caccia di rifiuti nelle acque dell'Arno aretino - L’immagine sorridente di alcuni partecipanti armati di pagaia e sacchi neri diventa il simbolo di questa giornata dedicata al rafting anti-plastica.Si conclude ...

