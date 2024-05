Emma Stone - un giornalista la chiama col suo vero nome al Festival di Canne - la sua reazione

Cannes 77 – Kinds of kindess: incontro con Yorgos Lanthimos e il cast - Cannes 77 – Kinds of kindess: incontro con Yorgos Lanthimos e il cast - Presenti stamattina alla conferenza cannense il regista insieme a Hong Chau, Joe Alwin, Willem Dafoe, Margaret Qualley, emma stone, Jesse Plemons, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. “Mentre stavo ...

Kinds of Kindness, la recensione: Lanthimos torna alle origini, scherzandoci su - Kinds of Kindness, la recensione: Lanthimos torna alle origini, scherzandoci su - Elementi che ritroviamo anche in questo lungometraggio per il quale ha selezionato un cast ristretto ma consolidato: volti come emma stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley che insieme a Jesse Plemons, ...

Emma Stone, un giornalista la chiama col suo vero nome al Festival di Cannes, la sua reazione - emma stone, un giornalista la chiama col suo vero nome al Festival di Cannes, la sua reazione - Nel corso del Festival di Cannes 2024, emma stone ha partecipato a un'intervista in cui un giornalista l'ha chiamata col suo vero nome. Ecco la sua reazione.