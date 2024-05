Giro d’Italia 2024 - Antonio Tiberi | Felice per la prova odierna La condizione migliora giorno dopo giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Ancora una giornata decisamente proficua per(Bahrain – Victorious), che continua ad archiviare prestazioni positive tappatappa. Per il giovane azzurro è tutto una prima volta, e per ora sta disputando undavvero di grande spessore. Il classe 2001 ha concluso la cronometro di Desenzano del Garda al quinto posto, a 1’19” da Filippo Ganna, facendo peggio di appena 5? rispetto a Geraint Thomas e guadagnando sia su Ben O’Connor sia su Daniel Martinez.con la prestazionesigilla il quinto posto in classifica, a meno di crolli nell’ultima settimana, visto il vantaggio di 1’13” sull’olandese Thymen Arensman. L’alfiere della INEOS Grenadiers è anche il primo avversario per la Maglia Bianca di miglior ...