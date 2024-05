« farò ciao dall’altra parte, ma insomma il "no ponte" penso che sia una cosa inverosimile». Lo ha detto ieri a Cosenza il sottosegretario al Lavoro e politiche sociali Claudio Durigon che oggi sarà a Messina per un incontro elettorale in ...

Un corteo contro il ponte sullo Stretto di Messina è partito a Villa San Giovanni . “Lo Stretto non si tocca,” recita uno degli striscioni. Tra i manifestanti anche l’esponente dem Sandro Ruotolo : “Il ponte non s’ha da fare perché è un’opera inutile ...

A Villa San Giovanni il corteo No Ponte contro il Ponte sullo Stretto, migliaia di persone alla manifestazione - A villa San Giovanni il corteo No ponte contro il ponte sullo Stretto, migliaia di persone alla manifestazione - È questo lo slogan che campeggia sullo striscione che ha aperto il lungo corteo della manifestazione No ponte che si è tenuta a villa San Giovanni vicino Reggio Calabria per dire no alla realizzazione ...

Nuovo blitz di Ultima Generazione: in 30 bloccano il Muro Torto. Attivisti incollati alla strada - Nuovo blitz di Ultima Generazione: in 30 bloccano il Muro Torto. Attivisti incollati alla strada - Sul posto la polizia per liberare le corsie. Questa settimana gli ambientalisti hanno imbrattato le vetrine dei negozi delle strade dello shopping: via del Corso e via dei Condotti ...

I No Ponte sfilano in Calabria: «Costi enormi e paga il territorio» - I No ponte sfilano in Calabria: «Costi enormi e paga il territorio» - C’erano politici, sindaci e sindacalisti, decine di associazioni e tanti, tanti cittadini alla manifestazione indetta a villa San Giovanni per dire no al ponte sullo Stretto. E così, in migliaia, hann ...