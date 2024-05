Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)18 MAGGIOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA DEI LAGHI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MURA DEI FRANCESI, NELLE DUE DIREZIONI VOLTIAMO PAGINA GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 19 MAGGIO A OSTIA, PER TUTTA LA GIORNATA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLE BALENIERE I BUS DELLE LINEE DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO SEMPRE SUL LITORALE, DALLE 08.00 È IN PROGRAMMA L’EVENTO SPORTIVO “RINCORRIAMO LA PACE CON EMERGENCY”. VERRÀ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA LATERALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE OSTIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL CIRCUITO E VIA ALESSANDRO GERALDINI. I BUS DELLE LINEE 06, 014 E 070 IN QUEL TRATTO PASSERANNO SULLA CORSIA CENTRALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL ...