Derubata da un finto carabiniere e un falso tecnico del gas

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un bottino che vale oltre 30mila euro in contanti e preziosi quello che si sono assicurati i malviventi che l’altra mattina a Zola hanno messo in scena l’ennesima replica della truffa del. Cambia la scenografia ma non cambiano gli attori: undella caldaia ed un complice in divisa da. Due travestimenti ma una vittima reale: una 76enne che abita da sola nella zona residenziale intorno alla farmacia di Zola. Il primo atto si apre poco dopo le nove del mattino, con ilche suona al campanello e comunica di dovere entrare per controllare il funzionamento dei termosifoni. Procedura periodica che non insospettisce la donna, che dà il tiro, attende sul pianerottolo l’arrivo del, un quarantenne con impeccabile divisa ...