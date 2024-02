Loggia Isozaki | Verde | “Ideata per 1 | 2 milioni di persone ma oggi siamo a 5 milioni”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 - Sulladi"la mia risposta è molto semplice: non è materia di mia competenza, si è espresso il Consiglio superiore dei beni culturali, è una decisione che non intendo commentare. Quello che mi sembra di poter dire è che ci stiamo appuntando sulla questione in maniera sbagliata.aveva fatto un progetto concepito per 1,2di visitatori, maa 5di visitatori". Lo ha detto il neo direttore degli Uffizi, Simone, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la sua conferenza stampa di presentazione a Firenze. Sulladi, ha aggiunto, "credo che ...

L'Ordine degli architetti di Firenze (capofila) e gli altri 93 Ordini in Italia si rivolgono in una lettera al ministro della Cultura Gennaro ... (247.libero)

Firenze, 13 febbraio 2024 - Sulla Loggia di Isozaki "la mia risposta è molto semplice: non è materia di mia competenza, si è espresso il Consiglio superiore dei beni culturali, è una decisione che non ...Tra gli obiettivi del nuovo direttore: far diventare gli Uffizi il primo museo italiano, creare un polo scientifico internazionale ...È morto a Firenze Antonio Paolucci: tra i più stimati storici ed esperti d'arte italiani, è stato soprintendente del Polo museale di Firenze, ministro per i Beni culturali durante il governo Dini e an ...