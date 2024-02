La protesta dei trattori non si ferma | Valdichiana | corteo lungo 11 chilometri in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Siena, 13 febbraio 2024 – Nuova manifestazione deidi Riscatto agricolo nel pomeriggio quando dal campo base allestito nei pressi del casello A1, tra i comuni di Foiano della Chiana (Arezzo) e Sinalunga (Siena), è partito unche ha raggiunto, attraverso laprovinciale 327, la rotonda di Cesa a Marciano della Chiana. Unserpentone di 11ha creato disagi alla circolazione di veicoli sulla viabilità ordinaria. Un tipo di manifestazione che finora - in questo luogo scelto da Riscatto Agricolo - non era mai stato messo in atto. All'uscita hanno partecipato diverse decine diper poi tornare verso il presidio che, come ricordato dagli organizzatori, non sarà abbandonato ma anzi proseguirà per di rappresentare un ...