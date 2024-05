Chico Forti è tornato in Italia | Ho sognato ogni giorno questo momento

A Notizie.com parla parente più stretto del detenuto, il fratello del papà Aldo morto nel 2001, non ha mai mollato: “Tenere duro paga, ora non vedo l’ora di abbracciarlo, vediamo come si potrà fare per fargli vedere la mamma. Meloni ...

Pagina 522806 - sottopagina 01 - Pagina 522806 - sottopagina 01 - 18/05 19:57 Anticipo Serie A, Lecce-Atalanta 0-2 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia ...

Chico Forti in Italia "Mi sono detto colpevole solo per l'estradizione" - chico forti in Italia "Mi sono detto colpevole solo per l'estradizione" - Si è detto contento di essere in Italia. "E' la ragione per cui sono riuscito a tenere duro: rientrare in Italia, anche qui dentro, è un passo positivo. Cambia tutto, dalla notte al giorno il personal ...

Chico Forti, 'ho sognato ogni giorno questo momento' - chico forti, 'ho sognato ogni giorno questo momento' - "Ho sognato ogni giorno questo momento". Lo ha detto chico forti, il 65enne trentino trasferito oggi dagli Usa in Italia, intervistato dal Tg1. chico forti ha ribadito di ritenersi innocente in relazi ...