Jacobs vince i 100 allo Sprint Festival in 1007 | Gara da 7 in pagella – Video

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Marcellha vinto i 100 metri dellostadio dei Marmi a Roma con il tempo di 10''07. Chituru Ali chiude secondo in 10"11 e terzo Matteo Melluzzo 10"13. "A livello di soddisfazione oggi direi 7 su 10 perché mi sono divertito, era una parte importantissima per me divertirmi, abbiamo limato