Atalanta - De Ketelaere | Champions con l’Atalanta? Vediamo Ecco cosa mi è spiaciuto non aver fatto con il Milan

(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Charles De, trequartista dell’, dopo la vittoria ottenuta dai bergamaschi contro il Lecce Charles Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’contro il Lecce. Di seguito le sue parole. QUALIFICAZIONE– «Era importante, siamo contenti di non dover aspettare le ultime due partite. Se

Bergamo, 13 maggio 2024 – L’Atalanta nelle prossime settimane riscatterà a titolo definitivo Charles De Ketelaere dal Milan alla cifra fissata di 23 milioni più altri 3 di bonus vari. Un affare, per un giocatore di appena 23 anni, con ampi margini ...

Addio Pioli, interviene De Ketelaere: l’ha detto in diretta - Addio Pioli, interviene De ketelaere: l’ha detto in diretta - Nel post partita di Lecce-Atalanta, il belga ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro del suo ex allenatore, Stefano Pioli.

Atalanta, De Ketelaere: "Mi ero fissato l'obiettivo dei 10 gol. La finale Abbiamo grandi chance" - Atalanta, De ketelaere: "Mi ero fissato l'obiettivo dei 10 gol. La finale Abbiamo grandi chance" - Dopo la prestazione un po` opaca in finale di Coppa Italia, charles De ketelaere ha ritrovato il gol nella sfida contro il Lecce, che ha consegnato all`Atalanta.

De Ketelaere: “Importante vincere. Contenti di non dover aspettare le ultime” - De ketelaere: “Importante vincere. Contenti di non dover aspettare le ultime” - “Era importante, siamo contenti di non dover aspettare le ultime due partite. Se giocherò la Champions con l’Atalanta Io penso a giocare, poi vediamo. Gasperini Il modo di giocare e tattico, ...