Chico Forte al Tg1 | Mi sono dichiarato colpevole solo per avere l’estradizione È polemica

(Di sabato 18 maggio 2024)Forti è finalmente tornato in Italia dopo una lunga detenzione. In un’intervista esclusiva al Tg1, Forti ha espresso la sua profonda gratitudine nei confronti di chi ha reso possibile il suo ritorno: «Ho pensato ogni giorno a questo giorno, rientrare in Italia per me è un passo positivo, cambia tutto, dal personale, la direttrice, le guardie, i vestiti che indosso, cheitaliani». Forti ha voluto ringraziare in modo particolare alcune persone chiave nel processo che ha portato al suo rilascio. «Vorrei ringraziare tante persone, mio zio, Giorgia Meloni, che è stata fantastica, tutto il governo indipendentemente dalle ideologie politiche mi ha aiutato», haemozionato. La dichiarazione d’innocenza Nella stessa intervista, Forti ha ribadito la sua innocenza riguardo alla condanna per omicidio per la quale è ...

