Chi era Alessandro Dall’Ò - l’architetto 33enne morto mentre faceva canyoning nel torrente Esino

Una giornata di avventura trasformata in tragedia. È morto l'uomo milanese di 33 anni che è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino dove è caduto mentre faceva...

Vezio: morto il 33enne finito sott'acqua praticando canyoning - Vezio: morto il 33enne finito sott'acqua praticando canyoning - Tragico incidente in acqua a mezzogiorno di sabato, nel lecchese. Un uomo di 33 anni stava facendo canyoning nel torrente Esino quando l'imbarcazione è stata trascinata in un milinello… Leggi ...

Cade in acqua facendo canyoning, morto 33enne: è stato trascinato in un mulinello nel torrente dalla corrente - Cade in acqua facendo canyoning, morto 33enne: è stato trascinato in un mulinello nel torrente dalla corrente - È morto l'uomo milanese di 33 anni che è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino dove è caduto mentre faceva canyoning ed è stato poi recuperato, e portato in gravissime condizioni, con ...

Cade in acqua facendo canyoning, morto nel Lecchese - Cade in acqua facendo canyoning, morto nel Lecchese - Era andato sul torrente Esino, nel Lecchese, per fare canyoning insieme alla fidanzata e ad altri due esperti mondiali della disciplina di cui stava facendo il corso per diventare istruttore. Ma dopo ...