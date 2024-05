Fedez non ci sarà | la Rai annuncia l’assenza del rapper dal nuovo show di Cattelan

(Di sabato 18 maggio 2024)non prenderà parte alla puntata d’esordio delprogramma di Alessandro, “Da vicino nessuno è normale”, che debutterà lunedì sera su Rai 2. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio dalla Rai con una breve nota ufficiale, in cui si sottolinea chedell’artista è dovuta a “ragioni di salute“. L’ufficio stampa della Rai ha comunicato che «Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, contrariamente a quantoto, per motivi di salutenon potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale, ilprogramma di Alessandroin onda da lunedì 20 maggio su Rai 2». Nei giorni scorsi, voci di un possibile stop della Rai alla partecipazione disi erano già ...

Fedez non parteciperà alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan al debutto lunedì sera su Rai 2. Lo ha fatto sapere nel pomeriggio la Rai con una secca nota, in cui si attribuisce il forfait ...

La conferma della Rai: il rapper non sarà presente alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, in onda lunedì 20 maggio su Rai 2

Fedez non parteciperà al nuovo show di Cattelan: l’annuncio ufficiale della Rai per motivi di salute - Fedez non parteciperà al nuovo show di cattelan: l’annuncio ufficiale della Rai per motivi di salute - Tutte le informazioni sulla prima edizione di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro cattelan, in onda su Rai 2. Da vicino nessuno è normale, Rai 2… Leggi ...

Fedez salta l’ospitata in Rai e sparisce dai social: problemi di salute - Fedez salta l’ospitata in Rai e sparisce dai social: problemi di salute - Le ultime notizie arrivano dalla Rai: salta l'ospitata di Fedez da cattelan, si parla di problemi di salute ...

"Motivi di salute". Fedez non parteciperà al nuovo programma di Cattelan - "Motivi di salute". Fedez non parteciperà al nuovo programma di cattelan - nuovo colpo di scena sulla partecipazione di Fedez a "Da vicino nessuno è normale", il nuovo programma di Alessandro cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2. Contrariamente a quanto annunciato ...