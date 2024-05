Il rientro in Italia di Chico Forti non è solo una buona notizia per lui, per i suoi familiari, e per tutti gli italiani che, negli anni, hanno perorato la sua causa e si sono mobilitati per riportarlo a casa, ma, soprattutto rappresenta un grande ...

Chico Forti torna in Italia, esulta il governo - chico Forti torna in Italia, esulta il governo - È"fiera del lavoro del governo, che dopo 24 anni riporta chico Forti in Italia. Giorgia Meloni ringrazia pubblicamente la diplomazia italiana e le autorità degli stati uniti per la loro collaborazione ...

"Grazie al governo, sono innocente". Le prime parole di Chico Forti in Italia - "Grazie al governo, sono innocente". Le prime parole di chico Forti in Italia - Nel giorno del suo rientro in Italia dopo 24 anni di detenzione in un carcere americano, chico Forti ha rilasciato la sua prima ... che è stata fantastica, tutto il governo indipendentemente dalle ...