Coppa del Mondo di Spada - arrivano due bronzi azzurri dalla gara maschile e femminile

(Di sabato 18 maggio 2024) Saint Maur – Si tinge di bronzo la prova di Davide Di Veroli al “Challenge Monal” di Saint Maur. L’atleta azzurro del CT Dario Chiadò è così salito per la quinta volta su un podio indel. Si ferma a poche stoccatesemifinale la prova di Federico Vismara. Dopo quasi un anno torna sul podio Davide Di Veroli. L’atleta delle Fiamme Oro aveva conquistato l’ultima medaglia a Istanbul nel maggio 2023. La sua prova è iniziata con il successo nel turno dei 64 sull’atleta di Singapore Lee con un netto 15-5. Nei due match successivi il romano ha superato prima Giulio Gaetani nel derby e poi l’egiziano Elsayed con un doppio 15-10. Nei quarti di finale poi una grande vittoria contro il padrone di casa Yannick Borel 15-8 conquistandosi così un posto certo sul podio. Lo stop in semifinale contro il giapponese Yamada che ha comunque ...

