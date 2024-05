Den Haag-De Grafschaap interrotta per fuochi d’artificio | tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Il match tra Ado Dene De, valevole per lo spareggio del campionato olandese, è stato interrotto ad inizio secondo tempo per il lancio di giochiche hanno reso impossibile continuare a giocare per via della visibilità. I padroni di casa, forti del 3-2 dell’andata, sono anche in vantaggio per 2-0 nel match di ritorno grazie alla doppietta di Schalk al 23? e al 36?. La partita è al momento sospesa e. Ma tra non molto dovrebbe riprendere. SportFace.