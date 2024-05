Scherma - Davide Di Veroli ritrova il podio in Coppa del Mondo a Saint Maur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Un anno dopo il terzo posto ad Istanbul,Diilnelladeldi spada maschile. Finalmente il vice campione delriesce a sbloccarsi, concludendo sempre sul gradino più basso nel prestigioso appuntamento del “Challenge Monal” a. A trionfare è stato l’ungherese Gergely Siklosi, che si è imposto in finale sul giapponese Masaru Yamada per 15-9. Proprio il nipponico aveva fermato il cammino in semifinale di Disempre con il punteggio di 15-9. Sulci sale anche il cinese Wang Zijie, battuto nell’altra semifinale da Siklosi per 15-10. Nei quarti di finale Diera riuscito a superare il padrone di casa Yannick Borel con un ...