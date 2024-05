Pentathlon moderno - Finali World Cup Ankara 2024 | Elena Micheli costretta al forfait

(Di sabato 18 maggio 2024)non potrà difendere il titolo conquistato nella finale diCup diconquistato lo scorso anno ad. La numero uno del ranking femminile èinfatti a rinunciare alla kermessa turca, in programma dal 22 al 26 maggio, a causa di un piccolo problema di natura fisica. “La mia schiena, negli ultimi giorni di preparazione alla Finale di Coppa del Mondo, che non stavozzando e perciò ero un pochino ancora sotto carico, ha deciso di bloccarsi”, ha dichiarato l’atleta laziale. “Essendo successo tanto a ridosso della partenza purtroppo il tempo per recuperare al 100% è stato poco e nonostante ora stia meglio abbiamo valutato in via preventiva di non prendere parte alla gara, così da non rischiare una ...

Arrivano buone notizie per l’Italia da Sofia , dove è in corso la quarta tappa di World Cup di Pentathlon moderno . Alice Rinaudo ha infatti conquistato l’accesso alla finale , chiudendo in ottava posizione con 1048 punti nella semi finale B, mentre al ...

Giorgio e Roberto Micheli non vanno oltre la semifinale nella quarta tappa, a Sofia , di Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon Moderno . Giorgio Micheli , undicesimo con 1162 punti, fuori dalla finale per una posizione, Roberto Micheli , invece, ...

Alice Rinaudo e Matteo Bovenzi chiudono al sesto posto nella staffetta mista valida per la quarta, e ultima, tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentatlhon Moderno in corso a Sofia, in Bulgaria. 1332 punti per i due azzurri, che totalizzano 20 ...

Italia del Pentathlon sesta in staffetta mista a Sofia - Italia del pentathlon sesta in staffetta mista a Sofia - ROMA (ITALPRESS) - Si chiude con un ottimo piazzamento dell'Italia nella staffetta mista la quarta e ultima tappa della World Cup 2024 di pentathlon moderno, appena terminata a Sofia, in Bulgaria. La ...

Annachiara Allara tricolore Under 17 - Annachiara Allara tricolore Under 17 - Annachiara Allara e Alessandro Boero sono i campioni italiani Under 17 di pentathlon moderno. I due atleti della Junior Asti, infatti, hanno trionfato nella gara di casa, al termine di un’intensa due ...