De Zerbi lascia il Brighton | Due anni stupendi - ora decido il futuro

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Roberto De Zerbi a sorpresa lascia il Brighton dopo 2 stagioni. Il 44enne allenatore italiano non sarà più il manager del club al termine della Premier League che si chiude domani. De Zerbi, a questo punto, diventa un candidato alle panchine che si stanno liberando tra Italia e resto d'Europa. Dal Milan al

