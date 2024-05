Lecce-Atalanta 0-2 - Scamacca | La Champions è un gran traguardo

(Di sabato 18 maggio 2024) “Laera il nostro obiettivo fino dall’inizio dell’anno. Ora sembra tutto normale, invece è undee siamo molto contenti”. Gianluca, ancora in gol, commenta così la qualificazione inottenuta dall’dopo la vittoria a. “Io cerco solo di aiutare la squadra e fare del mio meglio. Finora ho realizzato 18 gol, a Dublino arriviamo bene, con fiducia, con la voglia di fare bene e alzare la coppa. Dobbiamo andare lì senza la pressione che ha preceduto la finale di coppa Italia ma consapevoli che è un finale, la più importante. Ce la dobbiamo godere”, ha aggiunto il centravanti. In gol anche Charles De Ketelaere: “Laera importante raggiungerla prima della finale di mercoledì. Non lo so se l’anno ...

