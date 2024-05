Atalanta Gasperini | Sono giorni bellissimi da vivere - ora manca il coronamento più prestigioso

(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Gian Piero, tecnico dell’, dopo la vittoria ottenuta dai bergamaschi contro il Lecce Gian Pieroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’contro il Lecce. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Bellissima,veramente felice. Dopo due anni tornare in Champions per la quarta volta con

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Gotti: “Sapore agrodolce, ma è un Lecce gigantesco”. Gasperini: “Lecce valore aggiunto per la serie A” - Gotti: “Sapore agrodolce, ma è un Lecce gigantesco”. gasperini: “Lecce valore aggiunto per la serie A” - LECCE - “Non riesci mai a godertela a pieno se perdi, pur se lo fai con un avversario molto forte, pur avendola giocata al massimo della tue possibilità di ...

Gasperini: «Risultato straordinario, dedicato a Bergamo. Ora testa al Bayer» - gasperini: «Risultato straordinario, dedicato a Bergamo. Ora testa al Bayer» - ATALANTA. Le parole del tecnico atalantino dopo la vittoria 2-0 a Lecce che vale la qualificazione per la prossima Champions League. De Ketelaere: «Importante averla raggiunta prima di Dublino».

Atalanta, Gasperini apre al Napoli: "La differenza la fa la sfida" - Atalanta, gasperini apre al Napoli: "La differenza la fa la sfida" - E per la legge dei grandi numeri anche loro possono perdere prima o poi" La partecipazione alla prossima Champions adesso è in cassaforte, ma potrebbe non essere un motivo sufficiente per trattenere ...