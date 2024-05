De Zerbi lascia il Brighton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 18 maggio 2024) 2024-05-18 18:55:29 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Roberto Delascerà ildopo l’ultima partita di Premier League di domani contro il Manchester United. L’italiano, che parte di comune accordo, ha trascorso due stagioni all’Amex Stadium dopo essere arrivato nel settembre 2022, ma nelle ultime settimane ha fatto una figura frustrata a causa dei problemi di infortunio delche hanno ostacolato la sua capacità di guidare il club verso una seconda stagione consecutiva in Europa. Leggi le nostre altre notizie sportive: Postecoglou irremovibile Il Tottenham ha fatto progressi nel progetto a lungo termineArteta e Arsenal pregano per un miracolo nell’ultima giornata di Premier LeagueKlopp pronto per un commosso addio Il presidente delTony Bloom ha dichiarato: ...