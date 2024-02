Cosmi avvisa | «Juventus | attenta al Milan come anti-Inter! Il problema…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)non ha dubbi sull’Inter ma ne ha ecsu chi la insegue in Serie A, ovvero sulla. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, indica addirittura ilvero potenziale antagonista nerazzurra per la lotta Scudetto CAMBIO DELLA GUARDIA – L’ultimo passo falso dellaspiazza tutti, a partire da Serse: «Tutti diranno che non è finita ma a me non piace fare il mago (ride, ndr), perché il calcio lo conosco. Non è finita ma è parecchio compromessa la situazione della. Anzi, aggiungo: lada adesso deve guardarsi dietro! Non per la qualificazione in Champions League ma dal, che adesso può diventare quella che può infastidire ...