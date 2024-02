Milano | rapinato e picchiato mentre era fermo al benzinaio in via Padova | coltello alla gola e bavaglio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un giovane di 28 anni è statoe sequestratoeraaldi vianella notte del 9 febbraio. I presunti responsabili sono due colombiani di 28 e 31 anni, fermati il giorno dopo dai carabinieri della stazione di Settimo Milanese – con la refurtiva sottratta – e ora indagati per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. La notte della rapina, la vittima era ferma al distributore quando uno dei due presunti malviventi è salito sull’automobile passando dportiera posteriore e gli ha puntato un. Gli ha ordinato di aprire anche la portiera anteriore per fare entrare il complice. A quel punto i due lo hanno preso ...

