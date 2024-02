Bombe su Rafah | la città si prepara all’arrivo dei tank | «Dove andremo?» L’Egitto | «Se Israele li manda qui a rischio il Trattato di pace»

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sarebbero almeno 28 le vittime dei bombardamenti israeliani della scorsa notte su. Lo hanno riferito fonti sanitarie locali. Secondoin un raid su un veicolo nellapiù a sud della Striscia di Gaza sarebbe stato colpito ed eliminato il capo dell’intelligence della polizia di Hamas, Ahmed al-Yaakobi, il suo vice, Iman a-Rantisi, e il referente della polizia di Hamas per la distribuzione degli aiuti. Ma le centinaia di migliaia di palestinesi che hanno trovato rifugio atemono molto di peggio per le prossime settimane. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver dato ordine all’esercito dire i piani d’attacco sulla, una volta terminato il focus delle operazioni a Khan Younis, indicando ai capi militari di predisporre anche i ...

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’apparato di difesa di preparare i piani per evacuare i civili dall’area di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in vista della nuova offensiv ...Sabato mattina, le forze israeliane hanno bombardato la città di Rafah, dove ci sono già più di 1,4 milioni di rifugiati. Si teme per l'avvio dell'attacco via terra ...GAZA - Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, afferma che almeno 110 persone, fra cui 25 a Rafah, sono rimaste uccise in attacchi israeliani la scorsa notte.