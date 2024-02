Il ricatto degli Agnelli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull’esecuzione del piano strategico Dare forward e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l’attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l’Italia». La smentita di possibili nozze con Renault è arrivata ieri mattina dal presidente di Stellantis John Elkann. Che alle agenzie di stampa ha poi sottolineato anche come il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Peugeot sia impegnato al tavolo automotive promosso dal Mimit «che vede uniti il governo italiano con tutti gli attori della filiera nel raggiungimento di importanti obiettivi comuni per affrontare insieme la transizione elettrica». Nessuna fusione, solo «speculazioni di mercato», come le ha definite ieri Elkann. Mentre da Parigi Renault non ha commentato le voci. ...