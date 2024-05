Un antico ramo del Nilo e le piramidi egiziane: un legame essenziale rivelato dalla ricerca Uno studio recente ha evidenziato come un ramo ormai scomparso del Nilo abbia giocato un ruolo fondamentale nella costruzione di 31 famose piramidi ...

Ritrovato ramo del Nilo vicino alle piramidi Sotto il complesso piramidale di Giza in Egitto si scoprono i resti di un antico ramo del fiume Nilo . Questo ritrovamento potrebbe spiegare il modo in cui gli antichi egizi costruirono i monumenti. Le ...

Antico Egitto, un fiume potrebbe svelare il mistero della costruzione delle piramidi - Antico Egitto, un fiume potrebbe svelare il mistero della costruzione delle piramidi - Gli archeologi hanno individuato un ramo sepolto da tempo del fiume Nilo, che un tempo scorreva lungo il territorio su cui sorgono più di 30 piramidi in Egitto, per circa 64 chilometri. Il corso ...

Dalle piramidi all'Hypermuseo, Egitto culla della conservazione - Dalle piramidi all'Hypermuseo, Egitto culla della conservazione - della localizzazione a un passo dalle piramidi di Giza. Grande sarà l'emozione di poter attraversare gli immensi corridoi ultramoderni tra le statue più antiche della storia". Una fruizione del tutto ...

Piramidi, un nuovo studio non ha dubbi: «Furono costruite grazie a un ramo del Nilo oggi scomparso» - piramidi, un nuovo studio non ha dubbi: «Furono costruite grazie a un ramo del Nilo oggi scomparso» - Denominato Ahramat, l'antico corso d'acqua avrebbe reso possibile il trasporto in loco dei materiali. Lo afferma una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment ...